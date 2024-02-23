الامارات | عميد السينما الفرنسية ميشلين بريل تغيب عن 101 عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت أمس، عميد السينما الفرنسية الممثلة ميشلين بريل، عن عمر ناهز الـ101 عام، تاركة وراءها رصيداً غنياً بأكثر من 150 فيلماً شاركت فيها، كان بعضها في هوليوود. وتُعدّ بريل - المولودة في باريس في أغسطس 1922 - واحدة من النجوم الثلاثة المفضلين لدى الفرنسيين مع دانيال داريو وميشيل مورغان. وكان المخرج الألماني بابست في عشرينات القرن الماضي وراء اكتشاف ميشلين شاساني عندما كانت في الـ17 وعرض عليها دوراً في فيلم «جون فيّ آن ديتريس» عام 1939. ونجحت بفضل تمثيلها العفوي وجمالها في الانتقال إلى هوليوود، حيث تزوجت من الممثل والمخرج بيل مارشال.

لكنّ أعمالها الهوليوودية لم تكن على قدر طموحاتها، فعادت إلى فرنسا، لكنّ حضورها تراجع في نهاية الخمسينات مع بروز «الموجة الجديدة».

وفي مطلع السبعينات، ركّزت على المسرح، قبل أن تؤدي عام 1999 دور البطولة في فيلم «فينوس بوتيه أنستيتو».