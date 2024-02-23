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الامارات | حب السينما

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حب السينما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة «فن» منصّة الاكتشاف الإعلامي، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، للمرة الأولى، مبادرة «أيام الشارقة السينمائية»، التي تهدف إلى تعزيز حب السينما في قلوب المجتمع.

ويتيح الحدث فرصة للمبدعين للتعبير عن مهاراتهم في مجال الفن والسينما، الثلاثاء المقبل، في بحيص - الحديقة الجيولوجية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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