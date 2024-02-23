الامارات | حب السينما

شكرا لقرائتكم خبر عن حب السينما والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة «فن» منصّة الاكتشاف الإعلامي، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، للمرة الأولى، مبادرة «أيام الشارقة السينمائية»، التي تهدف إلى تعزيز حب السينما في قلوب المجتمع.
ويتيح الحدث فرصة للمبدعين للتعبير عن مهاراتهم في مجال الفن والسينما، الثلاثاء المقبل، في بحيص - الحديقة الجيولوجية.
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