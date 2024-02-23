الامارات | حب السينما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة «فن» منصّة الاكتشاف الإعلامي، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، للمرة الأولى، مبادرة «أيام الشارقة السينمائية»، التي تهدف إلى تعزيز حب السينما في قلوب المجتمع.

ويتيح الحدث فرصة للمبدعين للتعبير عن مهاراتهم في مجال الفن والسينما، الثلاثاء المقبل، في بحيص - الحديقة الجيولوجية.