الامارات | «حديقة أم الإمارات»: أنشطة تعزّز الاستدامة في عطلة نهاية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «حديقة أم الإمارات» عن شراكتها مع مجموعة «تدوير» لإطلاق حملة توعية، بهدف تعزيز الوعي البيئي في قلب العاصمة أبوظبي.

وتستمر الفعالية التي انطلقت، أمس، في منطقة العشب الكبرى حتى بعد غد، بهدف دعم الاستدامة والعمل البيئي في المجتمع من خلال تضافر الخبرات والموارد. وتسعى «حديقة أم الإمارات» ومجموعة «تدوير» إلى تنفيذ العديد من المبادرات الفاعلة، التي من شأنها الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة.

وسيكون الزوّار على موعد مع مجموعة متنوّعة من الأنشطة التفاعلية والتعليمية التي تتمحور حول الاستدامة، إذ تستضيف الحديقة العديد من العروض التعليمية الحيّة حول إعادة التدوير للإضاءة على أهمية الحفاظ على البيئة، علاوة على عدد من الأنشطة الفنية والحِرفية والتفاعلية.

ويمكن للزوّار الإسهام في توسيع الغطاء الأخضر في الحديقة، من خلال نشاط زراعة الأشجار، الذي ينظم أيام الخميس والسبت والأحد.

ووستقوم مجموعة «تدوير» بتركيب العديد من شاشات المعلومات، التي تقدم نصائح وحقائق حول إعادة التدوير، لضمان تفاعل الحضور وحصولهم على الإرشادات التي يحتاجون إليها خلال الفعالية.

كما تستضيف منطقة العشب الكبرى العديد من التجارب الرائعة التي ستثري زيارة الضيوف وتجعلها أكثر متعة، بما في ذلك، فرصة لقاء شخصية «مشرف»، وجلسات اليوغا المخصصة للأطفال مع «لولا يوغا»، فضلاً عن العديد من الأنشطة الممتعة التي تشمل عروض الساحر، وفرقة قرع الطبول الإفريقية، وألعاب المظلات والمهرج، وغيرها.