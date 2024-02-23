الامارات | سينما تحت أضواء النجوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سينما تحت أضواء النجوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم «ياس مارينا»، الوجهة الترفيهية النابضة بالحياة في أبوظبي، لعشاق السينما تجربة فريدة من نوعها لمشاهدة أفلامهم المفضلة في الهواء الطلق، وسط أجواء تحت أضواء النجوم.
وتنطلق هذه التجربة الممتعة اعتباراً من اليوم، في الساعة 7:30 مساءً، وتقام كل جمعة وسبت وأحد حتى 17 مارس المقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App