الامارات | سينما تحت أضواء النجوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم «ياس مارينا»، الوجهة الترفيهية النابضة بالحياة في أبوظبي، لعشاق السينما تجربة فريدة من نوعها لمشاهدة أفلامهم المفضلة في الهواء الطلق، وسط أجواء تحت أضواء النجوم.

وتنطلق هذه التجربة الممتعة اعتباراً من اليوم، في الساعة 7:30 مساءً، وتقام كل جمعة وسبت وأحد حتى 17 مارس المقبل.