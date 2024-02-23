الامارات | «دبي للإعلام» تعزز نجاحات «المفتش فصيح» و«شعبية الكرتون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي للإعلام» عن إطلاق حملة ترويجية واسعة لعدد من البرامج التي ستبث على قنواتها التلفزيونية ومنصاتها الرقمية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال زيارة طواقم عملها إلى عدد من المواقع في إمارة دبي في إطار سعي المؤسسة للوصول إلى شرائح المجتمع كافة، تجسيداً لتوجهاتها بأن «تكون الأقرب إلى المشاهد»، وهو ما يتناغم مع استراتيجيتها الجديدة الهادفة إلى النهوض بالقطاع الإعلامي وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لصناعة المحتوى.

وسعت «دبي للإعلام» إلى ابتكار أفضل الطرق لإيصال رسائلها الإعلامية المختلفة، لضمان نجاح الحملة التي ركزت في مرحلتها الأولى على برنامج «المفتش فصيح» ومسلسل «شعبية الكرتون» اللذين يبثا على شاشة «قناة سما دبي» والتعريف بمحتوى منصة «أوان» الرقمية، وذلك من خلال تنظيم زيارات لمجمع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء بدبي بالتعاون مع «مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي»، والمشاركة في مهرجان «بين الغاف» الذي نظمته «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، في حديقة مشرف بدبي.

شخصيات جديدة

ونجحت الحملة الترويجية في الوصول إلى شريحة واسعة من طلبة مجمع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء بدبي والذين تفاعلوا مع شخصيات «شعبية الكرتون»، ليؤكد ذلك على المكانة التي يحظى بها المسلسل جماهيرياً، والذي سيطل خلال شهر رمضان المبارك بموسم جديد يحمل بين طياته العديد من التغيرات التي طالت بيوت «فريج الشعبية»، إذ ستطل بتصاميم جديدة مستلهمة من نماذج بيوت «برنامج محمد بن راشد للإسكان»، كما تم تطوير شخصيات العمل لتكون أكثر واقعية وقرباً من الأجيال المقبلة لاسيما من حيث طبيعة اللغة المستخدمة في الحوارات، وفضلاً عن ذلك يشهد العمل إضافة شخصيات جديدة من بينها عائلة الدكتورة حصة وأبنائها شاهين وعوشة، كما يواكب الموسم الجديد من العمل ما يشهده العالم من تطورات، إذ ستشهد حلقاته ظهور «الروبوت تيتو» واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي من بينها «تشات جي بي تي»، وغيره الكثير.

اللغة العربية

وشهد برنامج «المفتش فصيح» الذي يقدمه الإعلامي أيوب يوسف، تفاعلاً ملحوظاً من قبل الطلبة وزوار مهرجان «بين الغاف» الذين أظهروا مهاراتهم اللغوية في فقرة «أسئلة اللغة العربية» التي قام يوسف بتوجيهها لهم أثناء زياراته للمواقع المختلفة، حيث أضاء من خلالها على قواعد اللغة العربية عبر استعراضه لنماذج عديدة من الأمثلة والجمل والمصطلحات العربية وطرق استخداماتها الصحيحة، وقدمها ضمن قوالب كوميدية مشوقة بهدف إيصال المعلومة إلى الطلبة بطريقة سلسة تعينهم على فهم اللغة العربية واكتشاف جواهرها وطرق نطقها الصحيح، ما يبرز أهمية فكرة البرنامج وما يقدمه من محتوى نوعي، كما يعكس جهود «دبي للإعلام» ودورها في حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها على الساحة.

منصة «أوان»

وفي إطار جهودها لأن «تكون الأقرب إلى المشاهد»، خصصت «دبي للإعلام» مساحة واسعة للتعريف بمحتوى منصة «أوان» الرقمية التي تتفرد في مجال تثقيف الأطفال واليافعين سينمائياً ودرامياً، حيث عرضت المنصة لزوار مهرجان «بين الغاف» وطلبة مجمع زايد التعليمي تشكيلة واسعة من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تم اختيارها بعناية لإثراء معارف الأطفال ورفع مستوى الوعي لديهم حول العديد من القضايا المجتمعية المهمة، وتمكينهم من الاطلاع على العديد من التجارب السينمائية والدرامية المحلية والعربية والعالمية.

. «شعبية الكرتون» سيطل بموسم جديد يحمل بين طياته العديد من التغيرات التي طالت بيوت «فريج الشعبية».