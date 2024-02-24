الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح القرقاوي والعتيبة

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يحضر أفراح القرقاوي والعتيبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء أمس الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه عبداللطيف عبدالله علي القرقاوي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة الدكتور مانع سعيد أحمد العتيبة، في دبي.
وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.
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