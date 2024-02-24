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الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح القرقاوي والعتيبة

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء أمس الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه عبداللطيف عبدالله علي القرقاوي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة الدكتور مانع سعيد أحمد العتيبة، في دبي.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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