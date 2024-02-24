لايف ستايل

الامارات | ولي عهد أبوظبي يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بخيت الكتبي

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد بخيت الكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد بن بخيت المذيوبي الكتبي، خلال زيارة سموه مجلس الريف في مدينة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ورافق سموّه، أثناء أداء واجب العزاء، كلّ من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا