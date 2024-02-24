احذر.. خطأ غير متوقع في تنظيف الأسنان يسبب رائحة الفم الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تنظيف أسنانك ليس كافيا لتجنب رائحة الفم الكريهة، من المؤكد أنك نسيت تنظيف جزء معين من الفم ، بعيدا عن لسانك.

نعلم جميعًا أنه ربما يتعين علينا بذل المزيد من الجهد للحفاظ على نظافة الفم الجيدة، مع استخدام غسول الفم بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة.

لكن هل تعلم أن هناك نصيحة غير معروفة وهي تنظيف الجزء الداخلي للفم من خديك؟

قد يبدو الأمر غريبًا جدًا، لكن كبير أطباء الأسنان في عيادة "أولي أند دارش" بمدينة ليفربول ببريطانيا، أكد أن أحد أكثر أخطاء تنظيف الأسنان شيوعا هي إهمال تنظيف الجزء الداخلي من الخدين، بالإضافة إلى إهمال اللسان، الذي يجب تنظيفه أيضًا، بحسب صحيفة Metro.

يمكن أن يؤدي تخطي هذه الأجزاء من الفم عند تنظيف الأسنان بالفرشاة إلى تراكم البكتيريا، ما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة ومشاكل محتملة في صحة الفم .

ويقول: "يعد تنظيف أسنانك جزءًا مهمًا من الحفاظ على نظافة الفم الجيدة، ومن المهم تضمين اللسان والخدين الداخليين في روتين العناية بالفم".

يمكن أن يحتوي اللسان والخدود الداخلية على عدد كبير من البكتيريا وجزيئات الطعام والخلايا الميتة، إن إهمال هذه المناطق قد يسمح للبكتيريا بالنمو، ما يساهم في رائحة الفم الكريهة، وتكوين البلاك، وغيرها من مشاكل صحة الفم.

وأكد أن تنظيف اللسان أو كشطه يساعد على إزالة البكتيريا المسؤولة عن الروائح الكريهة، محذرا من أن البلاك، وهي طبقة لزجة من البكتيريا، يمكن أن تتراكم على أسطح الأسنان واللسان والخدين الداخليين.

ويساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة على إزالة هذه البلاك، ويمنعها من التصلب وتحولها إلى الجير الذي يؤدي إلى أمراض اللثة وتسوس الأسنان.

ونصح: "العناية الشاملة بالفم تتضمن تنظيف جميع أسطح الفم، وهذا يشمل الأسنان واللثة واللسان والخدود الداخلية، إن إهمال أي من هذه الأجزاء يمكن أن يضر بفعالية روتين نظافة الفم".

عندما يتعلق الأمر بتنظيف الخدين الداخليين والأنسجة الرخوة الأخرى في الفم، يوصى باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

فرشاة الأسنان ذات الشعيرات الناعمة لطيفة على اللثة والأنسجة الرقيقة داخل الفم، ما يقلل من خطر التهيج وأي أضرار أخرى محتملة.

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