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الامارات | نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والفلاحي

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والفلاحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه حمد سعيد بن راشد بن تريس الظاهري بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة سعيد محسن حمد الفلاحي.

 كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الوثبة للأفراح عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.

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