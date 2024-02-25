الامارات | أسبوع موضة نيويورك.. تنانير مستوحاة من أغطية المصابيح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على أنغام موسيقى فرقتَي «كيور» Cure و«جوي ديفيجن» Joy Division، سارت عارضات يرتدين تنانير مستوحاة من أغطية المصابيح، ضمن تشكيلة موسم الخريف والشتاء لسنة 2024، للمصممة الأميركية توري بورتش، التي أحيت الذكرى الـ20 لعلامتها التجارية، في إطار أسبوع الموضة في نيويورك.

وفي حديثها عن هذه التنانير ذات الألوان، خصوصاً البرتقالي الزاهي والفيروزي، والمواد البرّاقة، أوضحت المصممة وهي تضحك: «لقد ألهمني غطاء مصباح».

وأضافت: «أردت زوايا حادة، لكني أردت أن تكون التنورة قابلة للطيّ على طريقة فن (الأوريغامي) الياباني لطي الورق».

ومن أبرز القطع في التشكيلة التي عرضتها في أروقة مكتبة مانهاتن الكبيرة، تنورة تُلبَس مع بلوزات خفيفة ذات أكمام طويلة وأغطية للرأس.

وقالت بورتش، التي تشهد تصاميمها تطوّراً من النمط التقليدي جداً إلى طابع أقل رسمية: «حاولت أن أجعل الحياة اليومية رائعة». وأضافت: «أعتقد أنها لامرأة واثقة بنفسها، وتسعى إلى التفاؤل بالعالم».

أما تشكيلة المدير الفني للدار، التي عُرضت في الطابق الـ41 من «مبنى وول ستريت»، فبدت وفية لنمط هذه الماركة التي تأسست عام 1981، ومعزّزة بـ«الكشكش» على الأكمام والتنانير، إضافة إلى التطريز، وحضرت فيها التصاميم التقليدية للدار، من تنانير ضيقة أو «مكشكشة»، وبدلات ذات مربعات باللونين الأبيض والأسود، مع أكمام مستوحاة من «الكيمونو» الياباني.

وظهرت بصمة ويس غوردون، على تصاميم الدار النيويوركية، من خلال الألوان، إذ ابتعد عن الأسود والأبيض والبني، ليجمع كلاً من اللونين الأحمر أو الأزرق الداكن مع الأسود والوردي والأصفر وأنماط الأزهار. وأوضح أن كل ذلك يهدف إلى أن تكون المرأة «قوية وواثقة بنفسها».