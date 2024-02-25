الامارات | كوساتسو في اليابان.. 100 ينبوع ساخن بانتظاركم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ كوساتسو بمثابة جنة الينابيع الساخنة في اليابان، حيث تضم هذه البلدة الصغيرة الواقعة في الجبال على بعد نحو 180 كلم شمال غرب العاصمة طوكيو بين أركانها نحو 100 ينبوع ساخن، حيث يطلق على هذه الينابيع اسم «أونسن».

وبما أن اليابان تقع في منطقة نشطة بركانياً، فيمكن العثور على الينابيع الساخنة في جميع أنحاء البلاد تقريباً. وربما لا يوجد شعب آخر في العالم يحب ينابيع المياه الساخنة بقدر ما يحبها اليابانيون، الذين يفخرون بثقافة الاستحمام الخاصة بهم منذ آلاف السنين، وبمياه الينابيع الساخنة، التي لا تعد ولا تحصى.

وتُعدّ منطقة يوباتاكي نقطة الجذب الرئيسة في كوساتسو، إذ كان محاربو (الساموراي) يعرفون أهميتها في القرون السابقة، حيث كانوا يأتون إلى يوباتاكي، لتضميد جراحهم، التي أصيبوا بها في المعارك.

وتتيح ينابيع المياه الكبريتية للمرء الشعور بالاسترخاء جسدياً ونفسياً وذهنياً، وعادة تحتوي ينابيع المياه الساخنة، التي تبلغ درجة حرارتها ما بين 42 و43 درجة، على حمامات سباحة داخلية وخارجية.

ويتعين على الزوار أن يغسلوا أنفسهم جيداً بالصابون مسبقاً، وللقيام بذلك، يجلس الزوار على مقاعد خشبية أو حجرية أمام المرايا على الحائط مع صنبور وحوض استحمام.

ويتعين على الزوار أيضاً عدم التحدث بصوت عالٍ أو تشغيل الموسيقى أثناء وجودهم في الينابيع الساخنة.

لا يوجد شعب في العالم يحب ينابيع المياه الساخنة بقدر ما يحبها اليابانيون.