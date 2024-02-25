الامارات | مصرع 16 شخصاً في انهيار منجم ذهب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات الفنزويلية مصرع 16 شخصاً جراء انهيار منجم ذهب غير قانوني في جنوب البلاد، وأكدت إجلاء نحو 200 شخص من المنطقة، بينما يستمر البحث عن ضحايا آخرين محتملين.

ووقع الحادث، الذي أسفر أيضاً عن إصابة 16 شخصاً آخرين، في منجم بولا لوكا في ولاية بوليفار، وكان العشرات من عمال المناجم يعملون هناك عندما حصل انزلاق للتربة.

وقال الحاكم أنجيل ماركانو، في مؤتمر صحافي، أمس: «لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أخرى»، رافضاً تقارير عن سقوط ضحايا جدد. وأضاف أن «عمليات البحث ستستمر لمدة شهر آخر».

وتضم منطقة بوليفار احتياطات كبيرة من الذهب والماس والحديد والبوكسيت والكوارتز، وفيها مناجم تشغلها الدولة، وأخرى تشغلها مجموعات غير قانونية.

وأدى انهيار منجم في الولاية نفسها، في ديسمبر الماضي، إلى مصرع ما لا يقل عن 12 شخصاً.

يشار إلى أن عمليات التنقيب عن الذهب والتعدين غير القانوني شائعة في جنوب فنزويلا.