الامارات | مستخدمو مواقع التواصل يتداولون فيديو لصدام حسين: ما زلت حياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه للرئيس العراقي السابق صدام حسين، يثبت أنه ما زال على قيد الحياة.

ويظهر صدام حسين في الفيديو المتداول بصوت مغاير لصوته الحقيقي، ولهجة تبدو مختلفة عن اللهجة المعروفة له.

وسرعان ما تداول عشرات آلاف المستخدمين الفيديو، ومنهم من أشار إلى أنه يبدو معدلا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما أشار بعضهم إلى أن شكل صدام حسين لم يتغير مع مرور السنوات !

لكن آخرين كشفوا أن مقطع الفيديو المتداول قديم، وأرشد التفتيش عن مشاهد منه على محركات البحث أنه مُقتطع من مقابلة قديمة أجراها صدام حسين في الرابع من فبراير 2003، بُثت على القناة الرابعة البريطانية.

ويمكن العثور على المقابلة الأصلية، وهي تتطابق في تفاصيلها مع تلك الظاهرة في الفيديو المتداول، ما عدا صوت صدام حسين، وذلك بحسب "فرانس برس".

وفي المقابلة الأصلية، كان صدام حسين يتحدث عن أسلحة الدمار الشمال وعن تنظيم القاعدة وما يُقال عن علاقة نظامه بها.

أما في الفيديو المتداول فقد استبدل الصوت الحقيقي بصوت مركب يوحي بأن صدام حسين كان يتحدث عن أنه ما زال على قيد الحياة وأنه لم يتم إنهاء حياته في العام 2003.

ونقلت وسائل إعلام عدة تلك المقابلة آنذاك ونشرت مضمونها، أبرزها ذا غارديان، أيرش تايمز، نيويورك تايمز، وذا ريليف ويب.