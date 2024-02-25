الامارات | فتاة مصرية تقفز من سيارة خوفاً من السائق فتصاب بنزيف في المخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما قيل أنه محاولة خطف فتاة من سيارة شركة نقل شهيرة في منطقة التجمع.

وقالت الوزارة إن السلطات تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن قيام فتاة بالقفز من سيارة بطريق السويس بالقاهرة، مضيفة أنه تم إبلاغ قسم شرطة الشروق من جانب أحد المستشفيات باستقبال فتاة مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة الوعي، وكانت في حالة "لا يمكن استجوابها".

وذكرت الداخلية المصرية أن أحد الشهود أفاد بأنه شاهد الفتاة أثناء قفزها من باب خلفي لسيارة "كانت تستقلها" أثناء سيرها، وتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من السيارة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى.

وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد وضبط السائق، وتبين أنه يقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بالفتاة تقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره، ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء.

وحسب "العربية.نت" كانت أسرة الفتاة، وتدعي حبيبة الشماع، 24 عاما، وتقيم في منطقة التجمع شرق القاهرة، قد أكدت إصابة ابنتها بجروح في الرأس وكدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ.

وقالت أسرة الفتاة إن ابنتهم طلبت السيارة من تطبيق شركة النقل الذكي الخاصة الساعة 6.50 مساء متجهة إلى منطقة مدينتي وأثناء رحلتها قامت والدتها بالاتصال بها، ولكنها لم تكن تسمع صوتها جيدا بسبب ارتفاع صوت الأغاني من جهاز كاسيت السيارة، مضيفة أنها أغلقت الهاتف بعد ذلك. وأنه بعد دقائق أخرى تم الاتصال بابنتهم مجددا للاطمئنان عليها، ولكن رد عليهم شخص وقال إنه أحد المارة، وإن صاحبة الهاتف قفزت من سيارة خلال سيرها وهي مصابة بنزيف، وجرى نقلها إلى المستشفى.