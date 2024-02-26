الامارات | إلى محبي الشوكولاتة.. هناك سبب للقلق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ أن قفز سعر طن الكاكاو الخام، في «بورصة لندن للسلع» في الآونة الأخيرة، إلى مستوى قياسي، يقل قليلاً عن 5000 يورو (5960 دولاراً)، فإن محبي الشوكولاتة باتوا يمتلكون سبباً للقلق، إذ إنه قبل عام واحد فقط كان السعر، 2500 يورو، وفي الشهر الماضي كان 4000 يورو.

وقال متحدث باسم شركة تصنيع الشوكولاتة الألمانية، ريتر سبورت: إن «سعر كيلو الكاكاو أغلى بنحو ثلاثة يورو، عمّا كان عليه قبل عام».

وأضاف: «يمكن لأي شخص أن يستنتج بنفسه، ما يعنيه هذا بالنسبة لكُلفة إنتاج لوح شوكولاتة، يزن 100 غرام، الذي يحتوي ما بين 35% و70% من الكاكاو، لكننا نقيّم حالياً الوضع ككل».

ولا تريد الشركة أن تقول أي شيء عن الزيادات المحتملة في الأسعار، لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار. غير أن رابطة التجارة تشعر بالقلق من أن تؤدي زيادة أسعار المواد الخام والأجور إلى زيادات في الكُلف والتي يمكن تحميلها للمستهلك.