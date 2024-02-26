الامارات | «فزاع لليولة».. سعود فولاد يفوز باللقب الغالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد ماراثون طويل من المنافسات، وفي أمسية لا تُنسى في أجواء التراث الإماراتي، فاز اليويل سعود خالد فولاد (دبي)، بالكأس الغالية، ولقب النسخة الـ24 لبطولة «فزاع لليولة»، والنسخة الـ19 من برنامج «الميدان»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتوّج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، سعود فولاد، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

وجاء فوز سعود فولاد، بعد تفوقه على منافسه علي مبارك العزيزي (العين)، في الحلقة الأخيرة بنتيجة 55 مقابل 35، وذلك بعد التنافس في ستة تحديات تراثية شاملة، إذ يحرص البرنامج على إعداد اليويلة المشاركين ليتسلحوا بالمعارف والمهارات التي تثريهم في الموروث الشعبي، وتعزز غرسه لديهم وفي الأجيال على خُطى الأجداد والآباء، وهذه التحديات هي: اليولة، الهجن، السباحة، عدّ القصيد، الرماية و«الموروث».

أداء رائع

وقدم المتنافسان يولة ختامية مميزة امتزج خلالها روعة الأداء مع حبات الرمل على مسرح الميدان، بينما حلّق السلاح ليقرع أجراس الليزر وسط تفاعل الجماهير الحاضرة، إذ حاول كلاهما فرض إيقاعه وكسب الثقة في بداية الحلقة التي تميزت أن كل يويل استعرض اليولة وحده.

وعبّر خليفة بن سبعين، الذي يحكم هذه المسابقة، عن تقديره لأدائهما، ومنح فولاد علامة اليولة «25 علامة» كانت حاسمة في ترجيح كفته للتتويج باللقب.

وفي سؤال «الموروث» لم يتمكن المشاركان من الإجابة بشكل صحيح.

ومرة أخرى تألق سعود فولاد في تحدي السباحة الذي زادت مسافته لتصبح 50 متراً، ويقام في وقت سابق في مجمّع حمدان الرياضي، ليضيف لرصيده 15 علامة.

وفي «عدّ القصيد»، الذي يحكمه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن فولاد أيضاً من الحصول على العلامة. وعاد علي العزيزي إلى أجواء المنافسة بعد تفوقه في تحدي الرماية التي تقام مباشرة على مسرح الميدان، حيث صوب فيها بنجاح على جميع الأهداف ليكسب 20 علامة رفعت من قوة التحدي.

وكان الترقب كبيراً مع سباق الركض بالهجن الذي يقام في مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن بشكل مباشر من قلب الحدث، وفيه تفوق العزيزي ليحصل على 20 علامة، جعلت المنافسة متقاربة للغاية.

شعر وطرب

أحيا الفنانان الإماراتيان حسين الجسمي وأحلام الشامسي، الحلقة الختامية، ضمن مشاركتهما الدائمة في بطولة «فزاع لليولة»، في ليلة خاصة للغاية على مسرح الميدان في موقعه المميز بنادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم.

وقدمت أحلام أغنية بعنوان «أم راشد»، من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك، وألحان أحمد الهرمي، وهي مهداة إلى حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

فيما تألق حسين الجسمي، الذي توالت نجاحاته في سنوات طويلة من التفوق، وقدم أغنية بعنوان «حامي الحمى»، من كلمات عبدالله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وهي مهداة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كما حلّ الشاعر سيف السعدي ضيفاً للحلقة الختامية، وألقى قصيدة بعنوان «فزاع» تغنى فيها بحب الوطن والقيادة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

حققنا غايتنا

وأكّدت مديرة إدارة الإذاعات مديرة الإعلام والاتصال المؤسسي رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان، أن رؤية ورسالة المركز حققت غايتها الأهم هذا الموسم، من خلال منح جميع المشاركين - خصوصاً الـ16 المتأهلين للأدوار الرئيسة - المهارات وثقافة الموروث الشعبي بمختلف مكوناته، إلى جانب جهود فريق العمل في إبرازه في المجتمع بأبهى صورة، من خلال البث المباشر للحلقات عبر شاشة «سما دبي»، و«إذاعة الأولى»، وجميع التفاصيل التي كان يتم عرضها عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز و«بطولات فزاع» وبرنامج «الميدان»، من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وغرس هذا الإرث في الأجيال وضمان استدامته بين أبناء دولة الإمارات.

• الشاعر سيف السعدي حلّ ضيفاً على الحلقة الختامية، وألقى قصيدة بعنوان «فزاع».

• 6 تحديات تراثية شاملة، تنافس فيها طرفا النهائي في البطولة.

الأكثر التزاماً وتعاوناً

فاز سالم سلطان الكتبي بجائزة «أخيّر يويل»، وهي الجائزة التي تمنح لليويل الذي كان الأكثر التزاماً بالتدريبات وتعاوناً مع زملائه وتمسكاً بالروح الرياضية.

واعتبر الكتبي أن مشاركته في البطولة شكلت محطة مهمة للغاية، وأنه يفتخر للغاية بوجوده في هذا الموسم، وتوجّه بالشكر لكل من سانده مع سعيه إلى العودة مرة أخرى والمنافسة على اللقب.