الامارات | الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق جائزة «المؤرخ الشاب 14»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية النسخة الـ14 من جائزة «المؤرخ الشاب» في العام الدراسي 2023-2024، التي يسلط الضوء فيها على الأحداث والقيم الوطنية والمفاهيم الكفيلة باستدامة الحفاظ على تاريخ الإمارات وثقافتها وتراثها.

وقال مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله ماجد آل علي: «تسعى الجائزة إلى مواصلة دورها في ترسيخ الهوية الوطنية، واستدامة الإرث الحضاري لدولة الإمارات، وإثراء معارف النشء بتاريخ الإمارات وتراثها، إذ تسلط الضوء على العناصر التي تقوي دعائم الاتحاد وترسّخ سُمعة الإمارات عالمياً، ونأمل من أبنائنا الطلبة والسادة المشرفين عليهم أن تسهم بحوثهم في نشر ثقافة الإمارات والتسامح، والتعايش والقيم التي يتمتع بها مجتمعنا الإماراتي».

وأضاف: «نهدف من هذه الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي في الأوساط الطلابية، لتحفيزهم على الاهتمام بتاريخ دولة الإمارات وتراثها العريق، فكل دورة من (المؤرخ الشاب)، التي ينظمها ويرعاها الأرشيف والمكتبة الوطنية، تحمل الجديد الذي ينسجم مع القيم الوطنية والمفاهيم التي تسلط قيادتنا الرشيدة الضوء عليها».

من جانبها، قالت رئيسة لجنة جائزة «المؤرخ الشاب»، الدكتورة عائشة بالخير: «إننا - وعبر بحوث الجائزة - نسعى إلى مساعدة أبنائنا الطلبة على الاقتداء بمسيرة القادة الذين لم يدخروا جهداً في سبيل بناء الوطن والارتقاء بأبناء المجتمع، ولذا فإننا حريصون على غرس قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومبادئه الوطنية في نفوس الطلبة».

وأضافت أن «الجائزة العلمية تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن، والولاء للقيادة الحكيمة، وترسيخ عناصر الهوية الوطنية لدى أجيال الطلبة، وتنمية وعيهم بأهمية تاريخهم المجيد، وحثهم على الأصالة في التفكير والتعبير، وتشجيعهم على البحث في تاريخ الإمارات وحماية تراثها الوثائقي بمختلف أشكاله، وتعزيز الاهتمام بدراسة تاريخ الإنسانية، والظواهر المجتمعية، والتقارب الفكري الذي يسهم في تفعيل حوار الحضارات والتعايش السلمي، وتحفيز الباحثين للعمل على البحوث المشتركة إقليمياً وعالمياً».

وتشتمل الجائزة على الفئات الآتية: «التاريخ الشفاهي»، «التاريخ الجغرافي»، «التاريخ الاقتصادي»، «التاريخ الاجتماعي»، و«دراسات إماراتية».