الامارات | إطلاق مبادرة «كبارنا بركة الدار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مستشفى خورفكان، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مبادرة جديدة تحت اسم «كبارنا بركة الدار»، ضمن فعاليات محطات الابتكار التي نظمها المستشفى بالتزامن مع «شهر الإمارات للابتكار»، إذ تقدم المبادرة الخدمات الصحية والدعم الشامل لكبار المواطنين الذين بلغوا سن الـ60 فما فوق في المواعيد الطبية.

وأكّد مدير عام مستشفى خورفكان، الدكتور عبدالله البلوشي، أن «المبادرة تأتي استجابة ومراعاة لاحتياجات كبار المواطنين، إذ تهدف إلى مواكبة توجهات واستراتيجيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الساعية إلى تعزيز منظومة الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع، عبر تسهيل عملية الحصول على الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة لهذه الفئة المتميزة من المجتمع»، موضحاً أن «المبادرة تتضمن تقديم مزايا عدة، تخدم احتياجات كبار السن بشكل مباشر وفعال، والحصول على أولوية حجز المواعيد الطبية».