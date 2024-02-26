الامارات | ماجد المهندس يغني في مهرجان الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُحيي الفنان ماجد المهندس، حفلاً بمهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، يوم الجمعة المقبل، ضمن مفاجآت حفلات «ليالي الوثبة».

وسيقدم المهندس، خلال الحفل، باقة من أغانيه التي تحظى بشعبية لافتة في الوطن العربي.

ويأتي حفل المهندس الذي سيقام بالمسرح الرئيس في مهرجان الشيخ زايد، ضمن «ليالي الوثبة» التي تنظم خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بأجواء ثقافية فنية ترفيهية بصحبة الأهل والأصدقاء، ووسط الأجواء الشتوية الرائعة التي تتميز بها دولة الإمارات.

وتمنح «ليالي الوثبة» فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات مع الطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والترفيهية التي تختصر ثقافات العالم.

يُذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره حتى التاسع من مارس المقبل.