الامارات | ذياب بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة والد الشهيد محمد مبارك المنصوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله مبارك حمد حسين المنصوري، والد الشهيد محمد مبارك المنصوري، الذي انتقل إلى جوار ربه أول من أمس.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الباهية في إمارة أبوظبي، عن مواساته وصادق تعازيه لذوي الفقيد وأهله، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.