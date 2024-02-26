الامارات | شيرين تنفجر غاضبة بوجه إحدى معجباتها: "كرهتيني في الحب" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفجرت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، بوجه معجبة حاولت الصعود على المسرح للتصوير معها وهي تستعد لأداء إحدى أغانيها على المسرح في حفلها يوم السبت في لبنان.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل، السيدة التي كانت ترتدي جاكيت زهري اللون وهي تتعارك مع رجال الأمن وتصرخ في محاولة للإفلات منهم والصعود على المسرح، ما دفع شيرين للصراخ عليها بالقول "يا شيخة حرام عليكي".

كما أضافت المطربة المصرية "ليه كدا ليه يا حبيبتي؟ ليه بتصوتي ليه؟ ملعون أبو الحب.. كرهتيني في الحب"، وهو ما دفع بعض الحاضرين للضحك.

بعد ذلك، عبرت شيرين عن رغبتها في مصالحة المعجبة وقالت "عايزة أصالحها.. هي فين؟".

وظهرت شيرين احقاً بفيديو آخر وهي برفقة المعجبة وهي تحتضن وتقبل مطربتها المفضلة، ثم التقطت "سيلفي" معها.

وكانت الفنانة المصرية صعدت على مسرح فورم دي بيروت ليلة السبت، لتقديم حفلها الذي تم تأجيله من قبل، وقدمت باقة من أغانيها الشهيرة.

وفي بداية حفلها في لبنان، كانت قد وجّهت كلمة اعتذار للجمهور اللبناني قائلة: "أنا آسفة على اللي صار الأسبوع الماضي، بس مش بإيدي"، مضيفة "بس انتوا نور عيوني .. حبايب قلبي".

يشار إلى أن الحفل تم تأجيله مؤخرا بسبب ظروف خارجة عن إرادة الشركة المنظمة، حيث كان من المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2023.