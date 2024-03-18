الامارات | لبنان الدولة الأكثر بؤساً بين العرب .. والـ 3 على مستوى العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت لبنان قائمة الدول العربية، والترتيب الثالث عالميا، بين الدول الأكثر بؤسا في "مؤشر هانكي للبؤس العالمي" لعام 2023.

ووضع المؤشر، الذي يصدره سنويا أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي، قامة بـ157 دولة حول العالم هي الأكثر بؤسا استنادا على معدلات البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء لبنان الأول (عربياً) في البؤس تلته سوريا ثم السودان، وكان ترتيب الدول العربية الأكثر بؤساً في القائمة كالتالي:

1-لبنان (الـ3 عالميا)

2- سوريا (الـ4 عالميا)

3- السودان (الـ6 عالميا)

4- اليمن (الـ9 عالميا)

5- مصر (الـ18 عالميا)

6- الأردن (الـ31 عالميا)

7- العراق (الـ33 عالميا)

8- الجزائر (الـ36 عالميا)

9- تونس (الـ38 عالميا)

10- ليبيا (الـ45 عالميا)

وحلت الأرجنتين، الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة، محل زيمبابوي باعتبارها الدولة الأكثر بؤسا مع تجاوز نسبة التضخم 250 في المئة. وشكل معدل الإقراض المصرفي 95.5 في المئة بمؤشرات هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لعام 2023.

وبقيت 16 دولة من بين 20 دولة هي الأكثر بؤسا في ترتيب 2023 كما هي في ترتيب عام 2022 مع خروج كوبا وسريلانكا وغانا ورواندا من القائمة، وانضمام مصر وباكستان وملاوي وميانمار (بورما).