الامارات | طابع بريد نادر سعره الأصلي سنت واحد .. سيباع بـ 5 ملايين دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُطرح طابع «زي غريل»، أندر طابع بريد أمريكي، للبيع في مزاد ينظم 14 يونيو المقبل، حسب «سي إن إن».

ويعود تاريخ إصدار الطابع لسنة 1868، وكان سعره الأصلي يبلغ سنتاً واحداً فقط.

وأفاد خبراء في نيويورك أنّ سعر بيعه يُقدّر بين أربعة وخمسة ملايين دولار.