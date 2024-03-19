الامارات | حكم يلزم رجلا بدفع 96 ألف دولار لطليقته مقابل الأعمال المنزلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة إقليمية في بونتيفيدرا بإسبانيا، أخيراً، على زوج بدفع 96 ألف دولار لزوجته السابقة كتعويض عن عملها كربة منزل خلال 26 عاما من الزواج.

وقال موقع oddity central، إن الاثنان تزوجا عام 1996، وحتى انفصالهما في 2022، عملت الزوجة فقط خارج منزل العائلة لمدة 205 أيام موزعة على عدة سنوات، وكرست نفسها لتربية ابنتهما الوحيدة والحفاظ على نظام المنزل، وبعد انفصالهما، بقي الزوج في منزل الأسرة الذي دفع ثمنه منذ فترة طويلة، بينما اضطرت هي للخروج واستئجار مكان خاص بها، فكان عليها أن تجد وظيفة على الفور من أجل إعالة نفسها، ولكن لأنها أمضت 26 عاما من حياتها كربة منزل، فمن المرجح أن يحق لها الحصول على معاش تقاعدى صغير جدا، على عكس زوجها الذي كرس حياته لمسيرته المهنية، والآن، تسعى المرأة للحصول على تعويض عن كل سنوات عملها المنزلي.

وحدد حكم أولى في هذه القضية غير العادية التعويض الذي يجب أن يدفعه المدعى عليه لزوجته السابقة بمبلغ 130 ألف دولار، لكن القرار استأنفه الطرفان المعنيان.

ووافق الزوج على أن يدفع لزوجته السابقة ثمن كل أعمالها أثناء الزواج، لكنه أراد تخفيض المبلغ بمقدار 60 ألف يورو، من ناحية أخرى، طالبت الزوجة السابقة بزيادة المعاش التعويضي إلى 200 ألف دولار، بحجة أنها كرست نفسها بشكل أساسي لرعاية المنزل وتربية ابنتهما.

وتقول الزوجة السابقة إنها عملت منذ عام 1989 وحتى عام بعد زواجها من طليقها، حيث أصبحت حينها ربة منزل بينما واصل هو العمل وإعالة الأسرة ماليا، هذا الخلل الاقتصادي يؤثر سلبا عليها الآن بعد انتهاء الزواج، حيث اضطرت إلى العثور على وظيفة وضيعة لإعالة نفسها، مما لم يترك لها سوى القليل من الوقت للتطلعات المهنية.

ويشكك الرجل في الأسباب الاقتصادية التي تذرعت بها زوجته السابقة، مدعيا أن لديها الآن وظيفة لإعالة نفسها، دون تحمل عبء رعاية طفل، لأن ابنتهما في السن القانوني ولا تعيش مع الأم، علاوة على ذلك، قال إن كليهما ساهما في إعالة أعباء الزواج، وأن الاضطرار إلى دفع أجر أحدهما كموظف بدوام كامل ليس مبررا.

وقضت المحكمة الإقليمية في بونتيفيدرا بتخفيض التعويض الأول البالغ 130 ألف دولار إلى 96 ألف دلار، وأن يدفع الزوج أيضا لزوجته السابقة معاشا تقاعديا قدره 381 دولارا شهريًا لمدة 3 سنوات، يتم تحديثه سنويًا وفقًا للقانون الوطني، ويمكن استئناف القرار من قبل أي من الطرفين أمام المحكمة العليا.

أصبحت مثل هذه الحالات أكثر شيوعا في أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، وفي العام الماضي، أمرت محكمة إسبانية أخرى رجلاً بدفع 222 ألف دولار لزوجته السابقة مقابل 25 عاما من الأعمال المنزلية، وفي عام 2021، أُمر رجل برتغالي بدفع 72 ألف دولار لزوجته السابقة مقابل عملها غير مدفوع الأجر خلال زواج دام 30 عاما.