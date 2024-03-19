الامارات | «المعجم العربي الإفريقي» على طريق التأسيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجمع اللغة العربية بالشارقة، أخيراً، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الندوة التحضيرية لإطلاق مشروع «المعجم العربي الإفريقي»، بمشاركة خبراء ومتخصصين في صناعة المعاجم اللغوية، بهدف اكتشاف وتأصيل العلاقة بين اللغة العربية واللغات الإفريقية التي بقي أكثرها حتى وقـت قريب يستخدم الحرف العـربي في كتابة النصوص.

وقال الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، الدكتور امحمد صافي المستغانمي: «في ظل التطورات المعاصرة تبرز الحاجة الماسة للنظر في جذور لغتنا العربية وتأثيرها العميق على اللغات العالمية، لهذا يعد مشروع (المعجم العربي الإفريقي) الذي نؤسس له اليوم خطوة مهمة في هذا السياق».

وأضاف أن المعجم «يكشف عن الروابط الوثيقة بين العربية واللغات الإفريقية، ويؤكد أن العربية لم تكن يوماً لغة محصورة في حدود جغرافية، بل كانت ولاتزال مصدر إلهام وتواصل بين حضارات العالم».