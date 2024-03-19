الامارات | تعزيز التنوع الحيوي للغابات يخفف آثار التغير المناخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت دراستان نُشرتا أمس على أن تنوعاً حيوياً أكبر للغابات يعزز قدرتها على مقاومة تأثيرات التغير المناخي، ويمكّنها من الاستمرار في دورها لجهة إعادة تدوير الكربون والمواد المغذية.

وقال مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ستيفان هاتنشويلر الذي شارك في إعداد الدراستين، إن «توافر المزيد من التنوع الحيوي يتيح الحفاظ على أداء المنظومة البيئية كما هو، رغم الظروف المناخية الأكثر تطرفاً. ومن خلال تشجيع تعزيز التنوع الحيوي يمكن التخفيف من عواقب التغيّر المناخي».

ونشرت مجلة «غلوبل تشاينج بايولودجي» الدراسة الأولى التي أجراها باحثون من ألمانيا وفرنسا، وتُظهر أن التنوع النباتي في غابة يحميها من درجات الحرارة العالية جداً، وبالتالي يعزز عمليات المنظومة البيئية، فيما أظهرت الدراسة الثانية التي نشرها علماء من الصين وفرنسا في مجلة «PNAS»، أن «من شأن التنوع الحيوي التعويض عن الآثار السلبية للجفاف».