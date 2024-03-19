الامارات | فتح باب التقديم لـ «فن الحين» وجائزة ريتشارد ميل للفنون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن فتح الباب لتقديم عروض المشروعات للمشاركة في النسخة الرابعة من معرض «فن الحين 2024» وجائزة ريتشارد ميل للفنون.

ويتوسع نطاق المشاركة في المعرض هذا العام، ليشمل دول شمال إفريقيا إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتولى تنسيق المعرض سيمون نجامي، وهو قيّم فني مستقل ومحاضر وروائي وناقد فنّي، سبق أن أشرف على العديد من المعارض الدولية التي تسلّط الضوء على الفنانين الأفارقة المعاصرين، وترجع توسعة نطاق المشاركة هذا العام إلى خبرة سيمون نجامي في منطقة شمال إفريقيا، وهو ما يعكس التزام المتحف بعرض أصوات فنية متنوعة.