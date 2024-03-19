الامارات | مجوهرات نجوم الـ «هيب هوب».. تحت عيون الجمهور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر عرض السلاسل الذهبية السميكة، والمجوهرات المزدانة بالأحجار الكريمة الخاصة بنجوم الـ«هيب هوب»، مثل نيكي ميناج، وتيلر ذا كريتور، وإريكاه بادو، وايساب روكي، في متحف بنيويورك.

ومن بين النقاط الرئيسة في المعرض الذي يقام في متحف التاريخي الطبيعي في نيويورك، تاج سليك ريك المرصع بالحجارة الكريمة، وقلادة «باربي» المتلألئة الخاصة بنيكي ميناج.

ومن المقرر أن يفتتح المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي، المعروف أكثر بمجموعاته من الحيوانات وهياكل الديناصورات، المعرض المسمى «برودة الجليد: معرض مجوهرات الهيب هوب» اعتباراً من التاسع من مايو المقبل.

وقالت فيكي توباك، إحدى القائمين على المعرض، إن «المجوهرات هي حجر زاوية في ثقافة الهيب هوب، ويمكن أن ترى تطور المجوهرات إلى جانب صعود الهيب هوب نفسه». وأضافت «من كونها ثقافة تشكلت في المجتمعات والضواحي، ثم بدأت تكتسب قوة لتؤثر على ثقافة البوب العالمية، فإن الهيب هوب ومجوهراتها تروي قصة أكبر».

واحتفل الـ«هيب هوب» الذي نشأ في برونكس في نيويورك قبل أن يصبح أحد أشهر أنواع الموسيقى في العالم، بمرور 50 عاماً على نشأته العام الماضي.

ويشتهر متحف التاريخ الطبيعي المترامي الأطراف في نيويورك، الذي افتتح قبل نحو 150 عاماً في مانهاتن بجوار سنترال بارك، بمعروضاته في مجالات مختلفة من العلوم، بما في ذلك الحيوانات والنباتات والتغير المناخي وتشكل الأرض وحماية البيئة والفضاء الخارجي. وربما أشهر ما في المتحف هو هياكل الديناصورات العملاقة، وكذلك محاكاة بالحجم الطبيعي للأفيال والأسود، والحوت الأزرق المتدلي من السقف في إحدى غرف العرض.