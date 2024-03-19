الامارات | «بنات النجار» وإنشاد التهامي يدهشان الجمهور في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن الأمسيات الرمضانية والموسيقى الروحية من مهرجان أبوظبي، نُظمت، أخيراً، في متحف اللوفر بأبوظبي، أمسية إنشادية أحياها الشيخ محمود التهامي، ولاقت استحسان الجمهور، وتفاعل الحضور.

وأدهش التهامي الحائز العديد من الجوائز، الجمهور بأدائه، وقدرته على المزج بين الإنشاد باللغة العربية الفصحى والثقافات الموسيقية المتعددة، مع الحفاظ على أصالته وطابعه التقليدي المميز.

وكان محور الأمسية العرض العالمي الأول لعمل «بنات النجار» الذي يُبرز تكريم المرأة، ودور المنشدات في تاريخ الإسلام منذ بنات النجار المنشدات في المدينة المنورة، إذ أدت مجموعة من المنشدات من مدرسة الإنشاد الديني في مصر، قصائد عدة شهيرة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم من تراث الإنشاد في مصر، والسودان، وتونس، والمغرب العربي.

كما تضمنت الأمسية العمل الاستثنائي الذي يجسّد الأصالة الإنشادية والفنية «أنين العاشق»، التي أبرزت براعة الشيخ محمود التهامي الفنية، وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي تأثر بالتجربة الروحية العميقة التي قدمها المنشد المصري.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «ضمن أمسياته الرمضانية في سنتها الخامسة، يقدّم مهرجان أبوظبي سلسلة الموسيقى الروحية والإنشاد الديني وروائع المدائح النبوية من الموروث الثقافي العريق، احتفالاً بحلول رمضان المبارك، واحتفاءً بقيم التضامن والأخوة الإنسانية والتعايش في الشهر الفضيل».

وأضافت: «نجدد التزامنا المتأصل بتقديم العروض الأولى عالمياً من أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك، على مسارح العاصمة، وفي متحف اللوفر أبوظبي في قلب منطقتها الثقافية النابضة بالإبداع، مع الشيخ محمود التهامي في عمل (بنات النجار) الذي يبرز جهود الإمارات في تمكين المرأة، ويكرّم دور المنشدات في تاريخ الإسلام منذ بنات النجار اللواتي استقبلن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنشاد ترحيباً به في المدينة المنورة، إضافة إلى عمل (أنين العاشق)، ويتضمّن العملان روائع أشعار الإمام الشافعي، ابن الفارض، البوصيري، رابعة العدوية، بيرم التونسي، محمود سامي البارودي، إضافة إلى آخرين، بألحان رياض السنباطي، محمود التهامي، جمال سلامة، إسماعيل سكر، مرسي الحريري، وغيرهم».