الامارات | إمارات الخير وصنائع المعروف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على إحدى موائد الرحمن العامرة في سوق نايف في قلب دبي الأصيلة، حيث إمارات الخير وصنائع المعروف.. صائمون في انتظار رفع أذان المغرب، والإعلان أنه قد حان موعد الإفطار، لتفرح القلوب بتمام صيام يوم من الأيام المباركة في شهر البركات، ولترفع الأيادي بالدعاء: «اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا.. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله».