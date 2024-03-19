الامارات | فيلم «كونغ فو باندا 4» يحتفظ بالصدارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فيلم «كونغ فو باندا 4» تقدمه للأسبوع الثاني توالياً على الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي «دون» في ترتيب إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

وحقق الجزء الرابع من سلسلة «كونغ فو باندا» التي تمزج بين الفكاهة والفنون القتالية إيرادات بلغت نحو 30 مليون دولار بين الجمعة والأحد الماضيين، ليصل مجموع إيراداته إلى 107.7 ملايين دولار في أميركا الشمالية و176.5 مليون دولار في بقية أنحاء العالم.

وفي الجزء الجديد من السلسلة التي تنتجها استوديوهات «دريمووركس»، يضطر الباندا المحبوب «بو» الذي يؤدي صوته الممثل جاك بلاك، إلى مواجهة عدو قادر على اتخاذ أشكال متعددة. وسعياً إلى التمكن من حماية «وادي السلام»، يتحالف الباندا مع الثعلبة الماكرة والسريعة البديهة «زِن».

واحتفظ «دون.. الجزء الثاني» بالمركز الثاني، محققاً 29.1 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة بفارق كبير فيلم «آرثر ذي كينغ» بإيرادات 7.5 ملايين دولار.

وحلّ رابعاً فيلم الرعب «إيماجينري» الذي يتناول دبدوباً شريراً، بإيرادات 5.6 ملايين دولار.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «كابريني» بإيرادات 2.7 مليون دولار.