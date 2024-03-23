الامارات | سوري يدفع ثمن جريمة ارتكبها والده في الكويت قبل 52 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع رجل سوري بعد ضبطه وإدانته بجريمة تزوير ارتكبها والده قبل حوالي 50 عاماً في الكويت.

ونشر حمد السريع، لواء شرطة متقاعد وكاتب صحفي كويتي، تغريدة على حسابة في منصة "إكس" تضمنت بيانا للمباحث الجنائية عن ضبط رجل سوري عمره52 عاماً صادر بحقه حكم بالحبس 12 عاما لحصوله على الجنسيه الكويتيه بالتزوير".

وأضاف البيان: "الجريمة وقعت حينما قام والده بتسجيله ونسبه لمواطن كويتي عندما كان عمره 5 سنوات، وذاك مقابل مبلغ مالي والتحق بعد ذلك بالجيش الكويتي وتزوج امرأة سعودية وأنجب منها طفلين يقيمان بالسعودية وقد حصل على التقاعد بعد 25 عاما من الوظيفه العسكرية".

وتابع: "المتهم أحيل إلى السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، علما بأن المواطن الذي سجله ونسبه إليه قد فارق الحياة من زمن".

ولاقى الخبر تفاعلا كبيرا وتعاطفا من نشطاء على مواقع التواصل مع المتهم السوري الأصل، بعد إدانته بجريمة التزوير رغم كونه طفلا في الخامسة من عمره عند ارتكابها.

وعلق أحد الناشطين: "شوية منطق شوية عقل، والده سجله وهو طفل عمره خمس سنوات واللي سجلة توفاه الله، هو شنو ذنبه شنو جريمته السكوت يعني، شنو يسوي يبلغ عن أبوه ومحتمل مايدري يمكن اقنعوه وهو طفل أنه كويتي.. طيب وعيال المتوفي يتحاسبون نفسه عن السكوت أن لهم أخ وهو مزور، والله أنها شرباكه".