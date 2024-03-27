الامارات | الكويت.. السجن 10 سنوات لشابين بقضية خطف" فاشينيستا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 مارس 2024

قضت محكمة استئناف كويتية، بحبس مواطنين اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة خطف وابتزاز شابة مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي "فاشينيستا" كما يطلق على مشاهير الأزياء والمكياج.

وقالت صحيفة "الراي" المحلية، اليوم الأربعاء، إن محكمة الاستئناف قضت بحبس المواطنين مع الشغل والنفاذ "في قضية خطف (فاشنيستا) بالحيلة والانتقال بها إلى مكان معزول والاعتداء عليها بالضرب"، دون أن تكشف عن هوية أي من أطراف القضية.

وبرزت القضية في يناير الماضي، عندما قضت محكمة الجنايات، بسجن الشابين لمدة عشر سنوات لكل منهما، فيما ظلت هوية الفاشينيستا غير معروفة، كما تضاربت المعلومات بشأن الحادثة.

و قالت حسابات إخبارية كويتية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفاشينيستا طلبت مبلغ 400 ألف دينار كويتي (نحو 1.3 مليون دولار) مقابل التنازل عن الدعوى.