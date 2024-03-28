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الامارات | مهرجان «شمس الرمضاني» ينطلق اليوم

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عن إنهاء استعداداتها لانطلاق مهرجان «شمس الرمضاني» اليوم، الذي يستمر حتى 31 الجاري، ويفتح أبوابه لاستقبال الزوّار من التاسعة مساءً وإلى الثانية صباحاً.

وأكدت عضو اللجنة التنظيمية للمهرجان، سارة العمودي، اختتام الاستعدادات، وإنهاء كل الإجراءات والتسهيلات المقدمة لروّاد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، لعرض مشروعاتهم ومنتجاتهم المختلفة، إذ يُعد المهرجان فرصة لدعم المبدعين وأصحاب الأعمال.

وأضافت «نستهدف من خلال المهرجان إقبالاً كبيراً من الحضور والمشاركين، لاسيما أن معظم أيام المهرجان تأتي بالتوافق مع إجازة نهاية الأسبوع، بما يتيح الفرصة للمشاركين للتعرف إلى أفضل المشروعات والمنتجات الخاصة بالمشاركين في المعرض».

وأوضحت العمودي أن المهرجان تتخلله عروض مشوّقة لعدد من الفعاليات الفنية وورش العمل الثقافية والترفيهية، والمسابقات التفاعلية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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