الامارات | «دبي للثقافة»: «أبطال رمضان» تحقق نجاحاً لافتاً بروح العطاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن نجاح النسخة الخامسة من مبادرة «أبطال رمضان» في استقطاب إسهامات تدعم أكثر من 224 ألف مستفيد، بعد مرور نحو أسبوعين على انطلاقها.

وتأتي «أبطال رمضان 5» في إطار جهود «دبي للثقافة»، الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع، وتحفيزهم على الإسهام في دعم العمل الإنساني، إذ تسعى من خلال المبادرة التي ترفع شعار «احتفالاً بروح العطاء» إلى مساندة الأسر المتعففة، وحث فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار والسحور، وطرود المير الرمضاني وثياب العيد، عبر استخدامهم «جمعية أبطال رمضان الافتراضية» على تطبيق «طلبات الإمارات»، ليتم إيصالها إلى المستفيدين منها داخل الدولة وخارجها بشكل آمن وسريع، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقالت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»، شيماء السويدي، إن «المبادرة تسهم في دعم المحتاجين والمستفيدين من المبادرة، مؤكدة أهمية دورها في بناء مجتمع مترابط، وما حققته (أبطال رمضان 5) من نجاح لافت خلال أسبوعين، يعكس ما يتمتع به المجتمع الإماراتي من قيم التضامن والتراحم، والتزامه دعم العمل الخيري».

من ناحيتها، قالت نائب الرئيس المدير العام لدى «طلبات الإمارات» سيمونيدا سوبوتيك: «تثري هذه الشراكة الاستراتيجية رسالتنا التي لا تنحصر بالإسهامات الرمزية، بل تتعداها إلى إحداث تأثير إيجابي وفعّال في حياة الأفراد، من خلال الاستعانة بحلولنا التكنولوجية وتوجيهها لفعل الخير، ما يمكّن العملاء من التبرع لمصلحة الجمعيات الخيرية بسهولة وأمان، عن طريق قسم التبرعات الخيرية الافتراضي على تطبيق طلبات».

من جانبها، أكدت مديرة إدارة التسويق في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ريف الخاجة، أن «أبطال رمضان» تدخل عامها الخامس وهي أكثر شمولية وأوسع عطاءً، بفضل التعاون والتنسيق الجيد بين شركائها، مشيرة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال الأعوام الماضية.