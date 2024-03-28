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الامارات | همّة صائم في وطن المحبة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن همّة صائم في وطن المحبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظلال المئذنة السامقة، ومن رحاب مسجد السلام في منطقة البرشاء بدبي، وبهمّة صائم يسعى لمضاعفة الأجر خلال شهر البركات، والإسهام في إبراز وجوه الخير والتعاضد في المجتمع.. متطوع يتزين بشعار «وطني الإمارات» يسابق الزمن من أجل إنجاز المهمة في موعدها المحدد، بتوزيع الوجبات على ضيوف موائد الرحمن.

وخلال الشهر الفضيل، يتنافس كثيرون، كباراً وصغاراً، على التطوع وتقديم يد العون، ليرسموا في كل الأرجاء، من إشارات المرور إلى الميادين، وساحات المساجد العامرة، صورة بهية عن النسيج الإماراتي المتفرد، الذي يتناغم فيه الجميع بمحبة صارت نموذجاً يضرب به المثل في كل الدنيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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