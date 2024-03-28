الامارات | مهرجان عجمان العالمي للفلكلور ينطلق 19 أبريل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت كل من وزارة الثقافة، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، ورُواق عوشة بنت حسين الثقافي، بالتعاون مع شركة MTG لتنظيم الفعاليات، إطلاق مهرجان عجمان العالميّ للفلكلور الأول، تحت شعار «عجمان.. ثراء التاريخ والهوية»، خلال الفترة من 19 حتى 21 أبريل المقبل، ضمن جهود الترويج للتراث والثقافة في الإمارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رُواق عوشة بنت حسين الثقافي، بالتعاون مع الجهات المشاركة.

وقالت رئيسة رواق عوشة الثقافي رئيسة المهرجان، الدكتورة موزة غباش، إن «الحدث النوعي يعد مناسبة متميزة ستسهم بشكل كبير في تعزيز وعي النشء والشباب بأهمية الفلكلور في الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمجتمعات». فيما أكدت مستشارة برامج ومشاريع مكتب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعات الثقافية والابداعية في وزارة الثقافة، الدكتورة منى السويدي، أن المشاركة تهدف إلى تعزيز ممارسات حفظ وحماية التراث الثقافي واللغة العربية والهوية الوطنية، والتبادل الثقافي بين الشعوب.

من جانبه، اعتبر ممثل دائرة التنمية السياحية في عجمان، عبدالعزيز المهري، أن المهرجان سيسهم في تعزيز تجربة الزائر، والترويج للمعالم السياحية والثقافية في الإمارة.

ويتضمن المهرجان برنامجاً ثرياً وشاملاً، إذ يقدم باقة من الحفلات الغنائية والعروض الفلكلورية والأمسيات الثقافية، وورش عمل ومعارض فنية ومقتنيات قديمة وغيرها من الفعاليات.