الامارات | سارق ينتحر داخل المحكمة في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مارس 2024

عثرت السلطات المصرية على جثة سارق وضع حدًّا لحياته "شنقًا" داخل محكمة مصر الجديدة، أثناء تواجده في دوره المياه.

ووفق موقع "القاهرة 24"، فإن السارق، يبلغ من العمر 38 عامًا، ويقيم في منطقة باب الشعرية، وكان تم اتهامه بجنحة مرور وتم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق قبل إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وأثناء التحقيقات تبين أنه مطلوب في 7 قضايا سرقة، فتم نقله إلى محكمة مصر الجديدة، لإجراء معارضة على القضايا المتهم فيها، إلا أنّ المتهم استغل تواجده في دورة المياه وشنق نفسه داخلها وتوفي في الحال.