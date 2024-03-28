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الامارات | سارق ينتحر داخل المحكمة في مصر

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شكرا لقرائتكم خبر عن سارق ينتحر داخل المحكمة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مارس 2024

عثرت السلطات المصرية على جثة سارق وضع حدًّا لحياته "شنقًا" داخل محكمة مصر الجديدة، أثناء تواجده في دوره المياه.

ووفق موقع "القاهرة 24"، فإن السارق، يبلغ من العمر 38 عامًا، ويقيم في منطقة باب الشعرية، وكان تم اتهامه بجنحة مرور وتم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق قبل إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وأثناء التحقيقات تبين أنه مطلوب في 7 قضايا سرقة، فتم نقله إلى محكمة مصر الجديدة، لإجراء معارضة على القضايا المتهم فيها، إلا أنّ المتهم استغل تواجده في دورة المياه وشنق نفسه داخلها وتوفي في الحال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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