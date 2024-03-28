الامارات | العثور على أسنان بشرية متسوّسة عمرها 4000 عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء أدلة على وجود بكتيريا تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة، في ضروس بشرية عمرها 4000 عام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، امس الاربعاء.

ووجد الباحثون داخل بقايا الأسنان التي تم اكتشافها داخل كهف من الحجر الجيري في مقاطعة ليميريك بأيرلندا، "كمية غير مسبوقة" من الحمض النووي لـ "المكورات العقدية"، وهي نوع من البكتيريا التي توجد في فم الإنسان، والمسؤولة عن حدوث تسوس الاسنان.

ويعتقد أن الأسنان التي تم اكتشاف البكتيريا بداخلها، تعود لرجل من العصر البرونزي.

وقال فريق العلماء إنه عثر أيضا على أنواع أخرى من الميكروبات المرتبطة بأمراض اللثة، والتي تشمل الـ "تانيريلا فورسيثيا".

وبناء على تحليلهم، فقد تمكن العلماء من إعادة بناء الجينوم (أو الشريط الوراثي)، وهي المجموعة الكاملة للمواد الوراثية، الخاصة بهذا النوع من البكتيريا القديمة.

وذكر الباحثون أن عملهم، الذي تم نشره في مجلة "موليكيولار بيولوجي آند إيفولوشن"، يساعد في تسليط الضوء على كيفية تطور النظام الغذائي البشري عبر القرون، ولا سيما المرتبط باستهلاك السكر.