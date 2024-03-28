الامارات | سمية الخشاب تهاجم رامز جلال: "سبَّبلي تمزق أربطة في رجلي وكتفي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجمت الفنانة المصرية سمية الخشاب الفنان رامز جلال بعد استضافتها في برنامجه "رامز جاب من الآخر"، وكشفت كواليس المقلب وإصابتها الشديدة.

وقالت سمية، خلال لقائها في احد البرامج التلفزيونية، إنها تعاني من إصابات عديدة منذ مشاركتها في برنامج المقالب "رامز جاب من الأخر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان الحالي.

وأوضحت الخشاب أن القائمين على البرنامج اقتطعوا الكثير من الحلقة، والأجزاء التي تم قصّها كانت تعبر فيها عن ألمها جزاء السقوط، وقالت: "هما قصوا كتير من الحلقة، وأنا كنت بقولهم رجلي بتوجعني، كتفي واجعني ومش قادرة أتحرك، كل ده قصوه".

وكشفت سمية الخشاب عن طبيعة إصابتها التي حدثت نتيجة سقوط قوي، حسب وصفها، وقالت: "وقعتي كانت وقعة قوية، عندي تمزق في الأربطة في رجلي وكتفي، ومش بقدر أحرك إيدي بشكل طبيعي".

وتابعت: "اللي يزعل إن ولا واحد اتصل بي، لا هو ولا الجهة الإنتاجية، المفروض يتصل بالناس يقول سلامتكو، هو احنا في غابة، مش مهم الناس يحصلها إيه، المهم أطلع وأعمل نسبة مشاهدة".

وذكرت سمية الخشاب أنها شاركت مع رامز في نسخ عديدة من برنامجه الرمضاني للمقالب، لكن هذه المرة كانت مختلفة، قائلة: "هو إيه اللي بيحصل ده، ده بهدلة، ما أنا عملتها معاه 4 سنين قبل كدا، بس المرة دي لأ".

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته لمغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمد السقا.