الامارات | معتمر عملاق في الحرم المكي يثير دهشة المتابعين على السوشال ميديا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صحن المطاف في الحرم المكي ظهورا استثنائياً لأحد المعتمرين الذي لفت الانتباه بطوله الذي تجاوز 2.5 متر.

وأعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن شعورهم بالدهشة والرهبة عند رؤية الرجل الذي قالت بعض المعلومات إنه الأطول في العالم، فيما لم تحدد جنسيته بعد.