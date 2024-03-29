الامارات | بسبب «معجون الطماطم».. امرأة تواجه السجن 7 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 مارس 2024

تواجه امرأة في نيجيريا السجن بعد أن تركت تعليقا على حسابها في "فيسبوك".

وكتبت المرأة النيجيرية في منشورها أنّ "معجون الطماطم كان حلوًا جدًا"، وإثر ذلك اتهمتها الشركة المصنعة للمعجون بأنها قدمت "ادعاءً خبيثا" أضر بأعمالها.

ووفق صحيفة "مترو" البريطانية، وجهت محكمة مدنية لتشيوما أوكولي، وهي رائدة أعمال تبلغ 39 عاما، من لاغوس، تهمة بانتهاكها قوانين الجرائم الإلكترونية في البلاد.

وتسببت القضية باحتجاجات واسعة في البلاد، الذين يرون أن الحكم على أوكولي جائر، وأنها تتعرض للاضطهاد لمجرد أنها مارست حريتها في التعبير.

وتعود قصة أوكولي، وهي مستوردة صغيرة لملابس الأطفال، إلى 17 سبتمبر من العام الماضي، عندما طلبت من متابعيها على فيسبوك، والذين يبلغ عددهم 18 ألفا، مشاركة آرائهم بشأن معجون طماطم اشترته بدلا من علاماتها التجارية المعتادة، مبينة في منشورها أنها وجدت طعمه حلوًا أكثر من اللازم.

وتباينت الآراء على تعليق أوكولي، الذي أرفقته بعلبة معجون الطماطم المفتوحة، والذي تنتجه شركة محلية، ليأتيها تعليقا، يطلب منها عدم تشويه اسم الشركة، مقترحا عليها اعتماد وسيلة أخرى لإبداء رأيها غير النشر على مواقع التواصل، مثل الاتصال بخدمة العملاء.

لكن أوكولي ردت على المتابع بالقول إنها أرادت توجيه نصيحة للشركة بعدم خداع الناس بمنتجها، الذي تبين أنه عبارة عن سكر خالص.

وبعد أسبوع من المنشور المعني، ألقي القبض على المرأة.

وبحسب السلطات النيجيرية فإن أوكولي استخدمت حسابها في "فيسبوك" بقصد "تحريض الناس ضد الشركة المصنعة لمعجون الطماطم".

وقالت في بيانها أن لديها أدلة "دامغة" ضد أوكولي.

ومن المرجح، في حال ثبوت الاتهامات على المرأة النيجيرية أن تقضي عقوبة سبع سنوات في السجن.