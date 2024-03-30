من وحي مسلسل بقينا اتنين.. كيف تتخلصين من الخرس الزوجي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل بقينا اتنين، اتهام شريف منير (أدهم)، لطليقته رانيا يوسف (ياسمين) بأنها هي المُتسببة في وصول علاقتهما إلى الانفصال، ووصفها لصديقه بأنها «ست بيت فاشلة»، بينما رأته رانيا يوسف أنه السبب، ووصفته بالأناني والمفتري عليها، حتى وصلت الأمور بينهما إلى اتخاذ قرار الطلاق في عيد زواجهما الـ25.

أسباب الخرس الزوجي

وفي ضوء ما وصلت إليه أحداث مسلسل بقينا اتنين، ألقت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، اخصائي الصحة النفسية والأسرية، الضوء على مسألة الخرس الزوجي، الذي يُعتبر هو الخطوة الأولى للانفصال العاطفي والنفسي بين الأزواج، والذي يحدث نتيجة لتراكم المشكلات الأسرية والمادية، وعدم توفر الوقت للحديث والنقاش ما يؤدي إلى تعميق الفجوة بينهما، فضلًا عن تسرب الملل والروتين في العلاقة الزوجية.

وأضافت «عبدالرحمن» في حديثها لـ«الوطن»، أن هناك علامات تدل على حدوث الخرس الزوجي، أبرزها تجنب الزوجين التواجد في نفس المكان وعدم رغبتهما في التفاعل أو الحديث، والرد على اسئلة بعضهما باقتضاب.

وأشارت إلى 5 نصائح للقضاء على الخرس الزوجي، كالتالي:

نصائح للقضاء على الخرس الزوجي

محاولة كسر الملل والروتين من خلال الحديث عن الذكريات السعيدة بينهما في بداية الزواج.

ينبغي أن يُظهر كل طرف تقديره وتعاطفه مع الطرف الآخر ما يعيد مشاعر الحب والأمان بينهما.

تخصيص وقت مُحدد للحديث مع شريك حياتك بهدوء حول المشاكل التي تواجهكما، وكيفية التغلب عليها بحلول عملية.

تخصيص وقت للاستمتاع سويًا بممارسة هوايات مشتركة.

مصارحة شريك حياتك بأي شعور سلبي ينتابك وطلب مساعدته لفتح مجال للحوار بينكما.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت.