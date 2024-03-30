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الامارات | حماقي لعمرو أديب: أمي زملكاوية أكثر منك !

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حماقي لعمرو أديب: أمي زملكاوية أكثر منك ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم محمد حماقي عن وجود انقسام داخل أفراد عائلته الكبيرة من حيث تشجيع فريقي الأهلى والزمالك.

وقال حماقي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "بيج تايم بودكاست": "أنا كنت زملكاوي، وأخويا زملكاوي، وأمي زملكاوية أكثر منك وبعنف".

وأضاف: "يوم ما الزمالك كسب بيراميدز بثلاثة أهداف، أمي كلمتني وقالت اللي خايف يروح، فقلت لها الاختبار الحقيقي ماتش السوبر بعدها بين الأهلي والزمالك".

وردا على تعليق عمرو أديب بأن الأهلي يكسب دائما بالحظ، قال حماقي: "أكبر مشكلة عند الزملكاوية إن أي حاجة يعملها الأهلي يقولوا عليها حظ".

كما تحدث حماقي أيضاً خلال اللقاء عن لحظة ولادة ابنته فاطمة (6 سنوات) وعن مشاعره عندما قام بحملها لأول مرة، فضلاً عن كشفه أن أكثر ما يزعجه هو الإهانة والتجاوز في الإساءة بين الناس وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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