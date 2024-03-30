الامارات | رائحة كريهة تجبر طائرة على إخلاء جميع ركابها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 مارس 2024

أجبرت رائحة قوية كريهة طائرة على إخلاء جميع ركابها، البالغ عددهم 226 راكبا.

وكانت الطائرة على وشك الإقلاع من مطار "شارلوت دوغلاس" في ولاية فلوريدا الأمريكية، مساء الأربعاء، عندما تسربت الرائحة عبر الطائرة.

ووفق صحيفة "مترو" البريطانية، أعلنت شركة "فرونتير إيرلاينز" مالكة الطائرة أنها ستزود جميع الركاب بقسائم بقيمة 200 دولار للرحلات المستقبلية، إضافة إلى فندق للمبيت.

وقدم المتحدث باسم شركة الطيران اعتذارا للركاب، لافتا إلى أنه سيتم فتح تحقيق في الحادثة.

وبحسب التقارير الأولية لم يلاحظ أي دخان أو حريق.

لكن الشركة أكدت أنها ستجري تحقيقات لمعرفة مصدر الرائحة، وأنها ستبلغ السلطات الفيدرالية بذلك.