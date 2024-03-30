الامارات | فنان مصري يستغيث: "الحقوني .. صاحب البيت عايز يطردني"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغاث ممثل مصري بالشرطة لمحاولة التخلص من تهديد مالك الشقة التي يقطنها بالإيجار.

وسمع الفنان إحسان الترك وهو يستنجد بالشرطة، وفق ما نقلت مواقع إخبارية مصرية، قائلا: "النجدة.. الحقوني صاحب البيت عايز يطردني أنا ومراتي .. يا إما يرفع الإيجار".

وفور وصول سيارة الشرطة أيقن صاحب الشقة بأنه على بعد خطوات من السجن فقفز من الشرفة، ليصاب بكسور ونزيف خارجي استدعى نقله للمستشفى.

وبحسب الشرطة المصرية "تلقت مباحث قسم الأهرام بلاغا يفيد بسقوط شخص من شرفة منزل الفنان إحسان ترك بعد مشاجرة وصراخ داخل الشقة، لتنتقل قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين أن الشخص الذي سقط من الشرفة هو مالك العقار الذي يسكن فيه الترك".

وبالتحقيق مع الفنان المصري، "أكد أن مالك العقار الذي يسكن فيه جاء إليه يريد زيادة إيجار الشقة، وإلا سيطرده منها ويقوم بتأجيرها إلى أسرة سودانية بأضعاف قيمة الإيجار الذي يدفعه، الأمر الذي رفضه الترك نهائيا، ما جعل مالك العقار يعتدي عليه وزوجته، فاضطرت زوجته للصراخ، وقام هو بإغلاق الباب وإبلاغ الشرطة بالاعتداء".

وأشار الترك في التحقيق إلى أن "مالك العقار قام بالقفز من البلكونة بإرادته ولم يدفعه أحد، بسبب خوفه من أن يتم القبض عليه بسبب اعتدائه عليهم".

يذكر أن الفنان إحسان الترك كان قد اشتكى من قبل من إهمال المنتجين له، وعدم طلبه للتمثيل في أي من الأعمال التي تعرض، مما جعله يعاني أزمات مادية.