الامارات | تحذير للمزارعين في اليونان من «آفة غازية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت السلطات في «آتيكا» اليونانية المزارعين على الحذر من «آفة غازية» أكلت مليارات الأرطال من المحاصيل في قارتي إفريقيا وأستراليا.

ورصدت بالفعل ما يعرف بـ«دودة الحشد الخريفية» في الوحدات الإقليمية في مناطق «لاكونيا» و«أراكليو» و«لاسيثي» و«شرق آتيكا» و«أفيا» و«لسفوس» و«هانيا»، حسب صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، أمس.

وبالإضافة إلى الأعشاب يمكن أن تُلحق الحشرة أضراراً بمحاصيل مثل القطن والكانولا والقرع والفول السوداني والبرسيم والبصل والفاصوليا والبطاطا الحلوة والطماطم والباذنجان والفلفل والتبغ، بالإضافة إلى العديد من النباتات المنزلية.

وتعيش هذه الآفة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في الأميركتين، وبحلول عام 2016 تم اكتشافها في نيجيريا وساو تومي وبنين وتوغو وانتشرت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 30 دولة إفريقية.