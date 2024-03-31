الامارات | صيام البشرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال، أن صيام البشرة (الاستغناء عن مستحضرات العناية والتجميل على مدار أسبوعين)، يساعدها على الاستشفاء والتجدد، واستعادة نقائها ونضارتها. وأوضحت أن صيام البشرة يساعدها أيضاً على التخلص من مواضع الاحمرار والتهيج، ويقضي على الشوائب، مثل البثور والرؤوس السوداء.