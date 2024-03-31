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الامارات | صيام البشرة

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صيام البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال، أن صيام البشرة (الاستغناء عن مستحضرات العناية والتجميل على مدار أسبوعين)، يساعدها على الاستشفاء والتجدد، واستعادة نقائها ونضارتها. وأوضحت أن صيام البشرة يساعدها أيضاً على التخلص من مواضع الاحمرار والتهيج، ويقضي على الشوائب، مثل البثور والرؤوس السوداء.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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