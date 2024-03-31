الامارات | «دبي للإعلام» تشارك في «رمضان أمان».. المبادرة تبرز قيم مجتمعنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، محمد سليمان الملا، حرص «دبي للإعلام» على دعم كل المبادرات الخيرية الهادفة إلى تعزيز قوة منظومة العمل الإنساني، مشيراً إلى أن حملة «رمضان أمان» تعكس ما يتمتع به المجتمع المحلي من قيم إنسانية وعطاء وتكافل، كما تبرز منظومة عاداتنا وتقاليدنا التي تحثنا على ضرورة البذل ونشر الرحمة بين أفراد المجتمع، إلى جانب حماية رواد الطرق العامة.

وتشارك «دبي للإعلام» من خلال فرق عملها في فعاليات مبادرة «رمضان أمان» التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية، بهدف توزيع وجبات الإفطار على السائقين ومستخدمي الطرق قبل أذان المغرب في التقاطعات المرورية المهمة والأماكن المزدحمة، وذلك بهدف الحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة، وتسعى الحملة في الوقت نفسه إلى توعية سائقي المركبات بضرورة الالتزام بقواعد السير، والحفاظ على أرواح الصائمين، عند قيادتهم مركباتهم قبيل موعد الإفطار، إضافة إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوّعي، ويأتي ذلك في إطار التزام «دبي للإعلام» بمسؤوليتها المجتمعية، وجهودها الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأضاف الملا أن «رمضان أمان» تشجع على استثمار الطاقات المحلية في دعم العمل الخيري، انسجاماً مع النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك إرثاً كبيراً من العطاء، شمل أهل الإمارات والمقيمين على أرضها، وامتد عطاؤه ليعم العالم شرقه وغربه. ولفت إلى أن دعم «دبي للإعلام» للحملة يأتي في سياق التزاماتها بمسؤوليتها المجتمعية، ودعم العمل الخيري والإنساني، لاسيما في ظل شهر رمضان المبارك، الذي يمثل مناسبة لزيادة العطاء، وتعزيز معاني التراحم بين أفراد المجتمع، معبراً عن اعتزاز «دبي للإعلام» بشراكتها مع جمعية الإحسان الخيرية في دعم هذه المبادرة، التي تمكّنت عبر السنوات الماضية من تحقيق نجاح لافت، مشيداً في الوقت نفسه بمشاركة طواقم عمل المؤسسة في كل المبادرات والحملات الإنسانية وتفاعلهم معها.

ثقافة التطوع

قال الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، محمد سليمان الملا: إن «دبي للإعلام» تشجع موظفيها على الانخراط في كل أشكال العمل التطوّعي، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تنسجم مع أهدافها الرامية إلى تشجيع الممارسات المسؤولة في بيئة العمل، ونشر ثقافة الخدمة المجتمعية والعمل التطوّعي.