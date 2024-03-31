الامارات | لويس غوسيت جونيور يغيب عن 87 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عن 87 عاماً الممثل الأميركي لويس غوسيت جونيور، وهو أول ممثل أسود يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، كما أفادت وسائل إعلام أميركية أول من أمس.

وحاز لويس غوسيت جونيور عام 1983 جائزة أوسكار عن دوره كرقيب في فيلم «إن أوفيسير آند إيه جنتلمان»، كما فاز بجائزة «غولدن غلوب» عن هذا الدور.

وشارك الراحل في أكثر من 60 فيلماً، وكان ثالث ممثل أسود بعد هاتي مكدانيل وسيدني بواتييه يفوز بجائزة أوسكار.

ومثل لويس غوسيت أيضاً في مسلسلات تلفزيونية كثيرة بينها «روتس» الذي شاهد حلقته النهائية في يناير 1977 أكثر من 100 مليون شخص.

واكتسب الممثل المتحدر من نيويورك والذي أعلن عام 2010 أنه مصاب بسرطان البروستاتا، صورة الرجل القوي في أفلام حركية بينها «آيرن إيغل».

وولد الفنان في بروكلين بنيويورك في 27 مايو 1936، ويعود أول عمل مسرحي له إلى «تايك إيه جاينت ستيب» الذي اختارته صحيفة «نيويورك تايمز» من بين أفضل 10 عروض في برودواي لعام 1953.

ومن بين الأفلام التي شارك فيها أيضاً «ذي ديب» و«بلو تشيبس» و«داديز ليتل غيرلز» و«فايرووكر».

ورُشح ست مرات لنيل جوائز «إيمي» التلفزيونية، وفي 2015 قال في حديث لمجلة «فرايتي» إن دور الرئيس المصري أنور السادات الذي أداه في فيلم تلفزيوني هو المفضل لديه.